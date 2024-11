Przez kolejne 3 miesiące limit wraca do 60 GB, a następnie oferta zostaje ulepszona do 120 GB. Sytuacja wygląda podobnie w wyższych pakietach – w abonamencie za 39 zł/mies. (80 GB) oraz 49 zł/mies. (100 GB). Po pół roku użytkowania limity wzrastają odpowiednio do 160 GB i 200 GB. Co ważne, promocja dotyczy nie tylko oferty solo, ale również warianty duo (numer główny + dodatkowy za 9 zł), trio (główny oraz dwa dodatkowe 19 + 9 zł) oraz dodatkowe numery. Dodatkowo jeśli przeniesiemy numer członka rodziny, otrzyma on aż 300 GB na start na trzy miesiące.