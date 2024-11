Masz stary dekoder UPC? Będziesz musiał wymienić sprzęt na nowy od Playa

Gdyby tego było mało, dawni klienci UPC, którzy teraz korzystają z usług Play, w marcu 2025 roku otrzymają dostęp do Play Now. To usługa, która pozwala na oglądanie telewizji w aplikacji lub poprzez stronę internetową z dowolnego urządzenia. Także dekodera Play Box TV – wystarczy pobrać oprogramowanie ze sklepu z apkami i gotowe.