Mocna promocja na światłowód. Możesz oszczędzić sporo kasy na internecie

No dobra, ale jak to wychodzi cenowo? Pakiet do 300 Mb/s kosztuje standardowo 55 zł/mies. po rabatach, z kolei wyższy plan 600 Mb/s (pobieranie – wysyłanie to 150 Mb/s) to kwestia 75 zł/mies. Obecnie jednak z okazji Black Week można nabyć dostęp do tego wyższego pakietu za 55 zł/mies.