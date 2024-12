Najnowocześniejsze amerykańskie drony lądują w polskim arsenale. Nic się przed nimi nie ukryje

Zakup MQ-9B SkyGuardian to ważna inwestycja w przyszłość polskiego bezpieczeństwa. Dzięki tym nowoczesnym dronom będziemy lepiej przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom XXI wieku. A co najważniejsze, SkyGuardian to nie tylko broń, ale także narzędzie, które pozwoli nam szybciej reagować na zmieniającą się sytuację.