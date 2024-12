NATO chce, aby drony pilnowały Bałtyku. To ma być monitoring, taki jak w mieście

Podwodna infrastruktura to krwioobieg współczesnego świata. Szacuje się, że aż 95 proc. globalnego ruchu internetowego przechodzi przez podmorskie kable. Do tego dochodzą kluczowe gazociągi, które dostarczają surowce energetyczne do Europy. Na dnie Bałtyku ułożonych jest 40 kabli telekomunikacyjnych i kilka ważnych gazociągów.