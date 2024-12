Orange ma dla ciebie prezent z okazji Mikołajek. To darmowe gigabajty

Z kolei użytkownicy w taryfie Bez Limitu mają do wyboru wysłanie wiadomości o treści PREZENT pod bezpłatny numer 364 lub aktywowanie pakietu w Mój Orange albo na internetowym koncie. Niezależnie od tego, z którego pakietu korzystacie i z której metody uruchomienia promocji skorzystacie, możecie to zrobić aż do 6 grudnia 2024. Prezent będzie ważny przez pięć dni od momentu aktywacji.