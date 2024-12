Jaki powerbank o dużej pojemności? Oto top 5 propozycji nie tylko dla smartfonów, ale i laptopów oraz konsol przenośnych

Przydatnym dodatkiem w powerbanku Fixed Zen 20000 mAh jest wyświetlacz LED wskazujący stan energii dostępnej w powerbanku. Zazwyczaj producenci zewnętrznych baterii zamiast ekranu stosują mniej precyzyjne diody LED informujące o naładowaniu. Mimo niskiej ceny mamy do dyspozycji pełnoprawny ekran, co oceniam bardzo pozytywnie. Sprzęt waży 396 gramów i ma wymiary 142 × 68 × 28 mm, a więc łatwo będzie go spakować do plecaka lub większej torebki.