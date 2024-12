Jaki powerbank magnetyczny do iPhone’a? Top 5 najlepszych propozycji

W zestawieniu nie mogło zabraknąć czegoś o zaskakującej pojemności. To ponownie propozycja marki Baseus – model Magentic Mini charakteryzujący się ogromnym zapasem energii na poziomie 20000 mAh zamkniętym w obudowę, która magnetycznie przyczepia się do naszego iPhone’a i ładuje go z mocą 7,5 W. W odróżnieniu od modelu z 5000 mAh omawiana propozycja jest znacząco cięższa – waży ok. 360 oraz ma niemal 31 mm grubości, co stanowi ponad trzykrotność grubości smartfona.