Jaki powerbank w 2024 roku? Lista popularnych modeli do smartfonów, laptopów i... aut

Takie urządzenie może przydać się każdemu kierowcy. Baseus Super Energy Car Jump działa zarówno jako klasyczny powerbank, ale posiada także funkcję rozruchu silnika, dzięki dołączonemu do zestawu rozrusznikowi oraz zaciskom akumulatora. Prąd szczytowy 1000A jest w stanie uruchomić silnik benzynowy o pojemności 4.0L oraz Diesla 2.5L. Wystarczy podłączyć rozrusznik do Baseusa, naładować go do minimum 50 proc. i użyć zacisków. Co świetne, Super Energy Car Jump został tak zaprojektowany, by działać w zakresie temperatur od -20 do 60 stopni. Co za tym idzie, można go trzymać w schowku albo bagażniku. Do tego działa także jako latarka z opcjonalną funkcją SOS.