Strzelają do dronów mikrofalami. Padają jak muchy

System RFDEW umożliwia wykrywanie, śledzenie i zwalczanie szeregu zagrożeń na lądzie, w powietrzu i na morzu. RFDEW to skrót od Radio Frequency Directed Energy Weapon, co przetłumaczyć można jako broń wykorzystująca ukierunkowaną energię fal radiowych, to rodzaj broni mikrofalowej, która potrafi "strzelać" wiązką mikrofalową.