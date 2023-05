Broń mikrofalowa jest jak uderzenie piorunem. Dosłownie smaży swoje cele

Broń mikrofalowa to rodzaj broni energetycznej, która wykorzystuje fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz (długości fal od 1 metra do 1 milimetra) do niszczenia lub zakłócania celów elektronicznych. Broń mikrofalowa zamienia energię ze źródła zasilania, takiego jak silnik, na pulsacyjną energię mikrofalową i skupia ją na celu za pomocą anteny lub reflektora.