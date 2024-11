Sikorski ostrzega przed wydarzeniami, które odbiją się w Polsce szerokim echem. "Potrzebujemy armii dronów"

Co takiego wydarzy się na świecie, co miałoby się odbić szerokim echem także w Polsce? Tego minister nie ujawnia, ale punktów zapalnych na mapie świata jest kilka. To wojna w Ukrainie, wojna Izrael - Iran i napięcie wokół Tajwanu oraz Korei Północnej. Każdy z tych konfliktów może wymknąć się spod kontroli i zamienić w wojnę ponadregionalną. Taka eskalacja może mieć bezpośredni wpływ na globalne rynki, ceny energii i bezpieczeństwo narodowe Polski.