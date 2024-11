Wyszukiwarka Google zmieniła kolor. Pędź sprawdzić czy u ciebie też

Google oficjalnie nie odniósł się do powodów zmiany, jednak jej nagły charakter oraz wąskie grono użytkowników jej doświadczających sugeruje, że Google po cichu przeprowadza eksperyment, by sprawdzić, jak nowy kolor przewodni sprawdza się w praktyce. Tę teorię potwierdza także jeden z wpisów na forum wsparcia wyszukiwarki, gdzie jeden z ekspertów wypowiedział się, że to nie błąd, a właśnie jeden z testów w ramach "Google Live Experiments".