Google wytnie Spider’s Web i resztę europejskich mediów. Mówi, że to test

Dla Wyszukiwarki Google dyrektywa oznacza konieczność bardziej ostrożnego podejścia do wyświetlania fragmentów treści z witryn internetowych. Chociaż samo linkowanie nie jest zabronione, to wyświetlanie "bogatych fragmentów" czy podglądów treści może wymagać uzyskania licencji od właścicieli praw autorskich. Może to prowadzić do zmniejszenia ilości informacji dostępnych bezpośrednio w wynikach wyszukiwania, co wpłynie na doświadczenie użytkowników.