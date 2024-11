Zmieni się to, jak łączymy się z publicznymi Wi-Fi. Będzie łatwiej i bezpieczniej

Po drugie menedżery umożliwiają tworzenie i przechowywanie silnych, unikalnych haseł dla każdej usługi. Ręczne wpisywanie często prowadzi do używania prostszych lub tych samych haseł w wielu miejscach, co jest ryzykowne. Z menedżerem nie trzeba zapamiętywać skomplikowanych kombinacji – on zrobi to za użytkownika. Kolejnym aspektem jest ochrona przed keyloggerami, czyli złośliwym oprogramowaniem rejestrującym naciśnięcia klawiszy. Skoro użytkownik nie wpisuje hasła ręcznie, keylogger nie ma czego przechwycić. To samo dotyczy sytuacji, gdy ktoś może się przyglądać użytkownikowi - autouzupełnianie eliminuje ryzyko podejrzenia hasła przez tzw. "podglądaczy". Dodatkowo menedżery haseł często szyfrują dane i synchronizują je między urządzeniami w bezpieczny sposób.