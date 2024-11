Czy zielona energia nas zawiedzie? Fotowoltaika i wiatraki kontra czarne chmury

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o zaletach odnawialnych źródeł energii (OZE). Są one czystsze, bardziej ekologiczne i potencjalnie tańsze w dłuższej perspektywie. Jednak przeciwnicy tych technologii podnoszą jeden argument, który co jakiś czas staje się tematem gorących debat: "Co się stanie, jeśli pogoda zawiedzie? Czy odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne i wiatraki, mogą doprowadzić do masowych blackoutów?".