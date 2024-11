Google Quick Share przełamuje kolejną granicę. Chodzi o te nowe laptopy z Windowsem

Quick Share jest dostępny na Androida (jest w niego wbudowany), na Chrome OS (również wbudowany) i na urządzenia z Windowsem. Niestety nadal nie jest oferowany na urządzenia Apple’a, a dopóki to się nie wydarzy, prawdopodobnie trudno mówić o wspomnianym we wprowadzeniu do tego tekstu standardzie. Choć dostępność tej bardzo przydatnej i dobrej aplikacji na tych nowych laptopach z Windowsem niewątpliwie cieszy.