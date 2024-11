Najtańszy Mi Band Xiaomi w nowym wydaniu jest jeszcze tańszy. Popularny sklep się wygadał

Wystarczy spojrzeć na zeszłą generację Mi Banda 8 Active, który obecnie kosztuje ok. 90 zł. Jego bezpośredni następca, czyli Mi Band 9 Active został wyceniony na 30 euro (ok. 130 zł po aktualnym kursie), gdzie zwykła "dziewiątka" kosztuje 40 zł więcej. Natomiast w mniejszej kwocie nie ma tak naprawdę się czego wstydzić, ponieważ nowy sprzęt jest świetnie wyposażony – ma 1,47-calowy ekran TFT (nie ma tu AMOLED-a, tak jak w poprzedniku), z niezłą rozdzielczością 172 × 320 pikseli oraz jasnością do 450 nitów.