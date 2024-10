Garmin właśnie pokazał swój najdroższy zegarek. Nie, nie chcesz znać ceny

Cała reszta pozostaje taka, jak w przypadku pozostałych modeli MARQ, czyli tak - w środku pod wieloma, o ile nie wszystkimi istotnymi względami, mamy zwykłego Garmina, pomijając może specjalne cyfrowe tarcze. To, za co płacimy w tym przypadku, to - pomijając poczucie ekskluzywności - pięknie wykonany... Garmin, wykończony z użyciem coraz bardziej wyszukanych materiałów. Oraz świadomość, że mamy coś innego niż wszyscy inni, bo raz - nowość jest edycją limitowaną, a dwa - skoro każda obudowa wygląda inaczej, to jest szansa, że nikt nie będzie miał identycznego zegarka co my.