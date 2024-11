Kilka dni bez wiatru i mamy gigantyczne problemy z energią. Niemcy też są przerażeni

W listopadzie tego roku Niemcy doświadczyli prawdziwej próby – aż 12 dni z minimalnym wiatrem. Produkcja z turbin wiatrowych spadła niemal do zera. Był to okres tzw. "Dunkelflaute", czyli czasu, w którym nie mogą pracować ani wiatraki, ani elektrownie słoneczne, ponieważ nie ma ani wiatru, ani światła słonecznego. Dzieje się tak zazwyczaj gdy mamy do czynienia z antycyklonem, słabiutkim wiatrem i nisko zalegającą grubą warstwą chmur.