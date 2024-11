Co zamiast Mi Banda 9? Wybieramy najlepsze alternatywy dla taniej opaski sportowej

Działa to dzięki Xiaomi Pay, które obsługuje kilka dużych banków w Polsce, takich jak PKP, mBank, Alior, czy Credit Agricole i BNP Paribas. Wystarczy tylko skonfigurować urządzenie, dodać kartę płatniczą wydaną przez nasz bank i gotowe. Można płacić tak jak telefonem, tyle że z opaski kosztującej 159 zł. To trochę niższa cena w porównaniu do "dziewiątki", jednak sprzęt nieco odstaje od nowszego modelu, np. pod względem jasności ekranu - 7 NFC oferuje do 500 nitów, a 9 – 1200 nitów. W obu przypadkach to jednak 1,62-calowe panele AMOLED.