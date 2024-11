Aplikacja największego banku w Polsce nauczyła się nowych sztuczek. Nie masz karty, a i tak nią zapłacisz

Dzięki czemu po zalogowaniu się do oprogramowania albo internetowego konta bankowego będzie można skopiować wszystkie dane do karty płatniczej i w łatwy sposób użyje się je do zrealizowania płatności. Wydaje się, że jest to spore ułatwienie prostej sprawy, jaką jest płatność w sieci. Sam często mam taki problem, że gdy przychodzi dodać kartę – niekoniecznie do zakupów, bo do tego korzystam w głównej mierze Apple Pay lub Google Pay (o ile takowa jest dostępna), to nigdy nie mam portfela z kartą płatniczą pod ręką.