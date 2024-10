Jesteś w banku PKO? Teraz tylko w taki sposób zalogujesz się do ZUS

Czym jest w ogóle ten cały moduł e-Tożsamość? To bezpłatny cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości, który pozwala załatwiać sprawy urzędowe online. To świetna opcja do potwierdzania tożsamości – m.in. w aplikacji mObywatel. Rozwiązanie umożliwia też logowanie do rządowych serwisów – m.in. PUE ZUS, mObywatel, e-Urzędu Skarbowego, Internetowego Konta Pacjenta i innych serwisów usług publicznych.