Otwórz swojego Revoluta, czeka tam na ciebie niespodzianka

Na początku września pojawiły się pierwsze zapowiedzi wprowadzenia do Revoluta obsługi BLIK, co wyszło przypadkiem. Dociekli użytkownicy, którzy czytają regulaminy i FAQ zauważyli, że pojawiła się sekcja dotycząca BLIK, w tym maksymalne limity wypłat. Według nich można było dziennie wykorzystać BLIK-a do kwoty 5 tys. zł lub do maksymalnie 10 transakcji, a limit byłby resetowany każdego dnia. Serwis nie potwierdzał i nie zaprzeczał, a klienci czekali, bo BLIK to najlepsze co wynaleziono w naszym kraju. Dzisiaj rano pojawiły się w końcu długo oczekiwane nowiny. Revolut rozpoczął testy BLIK. Sprawdźcie, czy macie funkcję dostępną w swoich aplikacjach.