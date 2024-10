Te słuchawki kosztują... ile? Soundcore Space One - spóźniony test

Niestety w pakiecie nie znajdziemy natomiast - choć nie wiem, czy w tej cenie mogę tak bardzo narzekać - solidnego pokrowca na te słuchawki. Owszem, składają się one do dość kompaktowych rozmiarów, ale potem jedyne, w co możemy je włożyć, do dostarczany w pudełku miękki woreczek, albo coś innego, co załatwimy we własnym zakresie. I nie wiem, czy na dłuższą metę, przy częstym przewożeniu tych słuchawek w jakiejś torbie, nie zainwestowałbym właśnie w coś twardszego - "łamane" słuchawki z zawiasami z tworzywa to raczej nie jest właściwy przedmiot do wrzucania w miękkim woreczku do torby podróżnej.