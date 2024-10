Lenią się w pracy i chwalą się tym w mediach społecznościowych. To moda na "lazy girl job"

Hej. Czy słyszeliście o trendzie "Lazy Girl Job"? Podobno jest to bardzo popularne wśród pokolenia Z (sam jestem z 97', czyli pokolenia Z, ale nie wiedziałem o tym).

9 miesięcy temu doszła do mojego zespołu juniorka i od początku mało pracowała. Wydawało nam się, że musi się wdrożyć, a potem będzie ok. Ale minęło sporo czasu, a nadal nie wiadomo czym ona się zajmuje przez cały dzień, bo zadania które można zrobić w dzień ona robi np. 3 tygodnie. W moim korpo jest taka zasada, że po 3 miesiącach się dostaje umowę na czas nieokreślony, ale przez to że ona sobie słabo radzi to co 3 miesiące dostaje kolejną umowę na 3 miesiące. Pod koniec tego miesiąca kończy jej się umowa i musimy zdecydować czy nadal ją trzymać.

Gadałem o tym z kolegą z innego zespołu i on powiedział mi o tym trendzie "lazy girl job", że oni mieli taką samą sytuację i potem zobaczyli na Instagramie dziewczyny, że dodaje ona zdjęcia z tagiem "#lazygirljob" gdzie np. robi sobie kawę, potem ćwiczy itd Pomyslalem sobie, że sprawdzę Instagrama naszej pracownicy i okazuje się, że ona też dodaje zdjęcia z tym tagiem XD Jest na tyle bezczelna, że nawet wrzuca zdjęcia z biura.

Co o tym sądzicie? Czy w ogóle słyszeliście o tym trendzie?