Policja będzie spryskiwać ludzi sprejem. Mówi, że chodzi o bezpieczeństwo

Dosłownie wczoraj kilkukrotnie zdarzało mi się przechodzić przez jezdnię. W mieście, w świetle lamp. Byłem widoczny. A mimo to kierowca nie widział, bo nie chciał mnie zauważyć, o czym jestem przekonany, bo nawet nie zwolnił zbliżając się do przejścia. Zdarza im się to coraz częściej. Wcześniej faktycznie kierowcy dostosowywali się do nowych przepisów – zwalniali i przepuszczali. Teraz więcej osób decyduje się machnąć ręką i wraca do starych zwyczajów.