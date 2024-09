Odłóż telefon i żyj. Napisów na chodnikach przybywa, a ja nie mogę tego zrozumieć

Brzmi ono prosto: napisy w stylu „odłóż telefon i żyj” nie tylko nic nie dają, ale szkodzą, bo czynią z ofiar odpowiedzialnych za zdarzenie. Nagle okazuje się, że to nie kierowcy robiący wyścigi na ulicach są winni. To znaczy, owszem, są, ale nieszczęścia dałoby się uniknąć, gdyby nie ci zapatrzeni w telefony piesi. Jakby do potencjalnych morderców na drogach trzeba było się przystosować. Bo jak z nimi walczyć? To faktycznie niemożliwe.