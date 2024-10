Tani Pixel pojawił się na zdjęciach. Taki będzie tani telefon Google'a

Seria "a" to odpowiedź na odwieczny problem pt. "Chcę fajnego smartfona, ale nie chcę brać kredytu na 30 lat". To telefony, które biorą to, co najlepsze z flagowych Pixeli (czyli głównie aparat), dorzucają do tego kilka kompromisów i zapewniają przyjemniejszą dla portfela cenę.