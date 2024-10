Pamiętacie porażkę Humane AI Pin? Niech ktoś opowie o niej prezesowi Microsoftu

Tyle że póki co Microsoftowi daleko do stawiania na ów plan awaryjny. Co prawda nadal polega w dużej mierze na OpenAI, tym niemniej w zdumiewającym i imponującym tempie wdraża GPT i DALL-E do kolejnych swoich aplikacji i usług. Właściwie to na dziś łatwiej wymienić te pozbawione wspomnianej integracji. Microsoft 365 Copilot, Edge Copilot, Windows Copilot, Bing Chat, Paint Cocreator… no można tak wymieniać i wymieniać. To stara i sprawdzona strategia Microsoftu, stosowana przy każdej rewolucji wewnątrz firmy od czasu narodzin .NET. Każdy wielki projekt miał być adaptowany przez wszystkie działy w firmie, bez dyskusji. To właśnie dlatego swego czasu absolutnie wszystko, co Microsoftu było cloud i as a service. Z tego samego powodu wszystko w Microsofcie musi mieć teraz Copilota.