Twój telefon wyręczy cię w codziennych czynnościach. Szef Google'a powiedział kiedy

Projekt Astra to jedna z gwiazd tegorocznej konferencji Google I/O, którą koncern pokazał w maju na krótkim, trwającym nieco ponad dwie minuty wideo. To "uniwersalny agent AI", który jest pomocny w codziennych zadaniach i orientuje się w otaczającej rzeczywistości równie szybko, co odpowiada na zmieniające się bodźce.



Demo Projektu Astra było imponujące, bowiem jedna z pracownic Google'a po prostu chodziła z telefonem po biurze koncernu, zadając sztucznej inteligencji pytania dotyczące tego co właśnie znajduje się przed obiektywem telefonu. Jeżeli wierzyć zapewnieniom dyrektora generalnego Google'a, Projekt może trafić do użytkowników szybciej, niż się tego spodziewano.