Google przygotował nowy kurs. Za skromne 200 zł nauczysz się gadać z AI

Jak możemy przeczytać na stronie kursu, po jego ukończeniu zdobędzie umiejętności takie jak "szybkie dostosowywanie wiadomości e-mail do różnych odbiorców", "podsumowywanie długich dokumentów do najistotniejszych wniosków", "przeprowadzanie burzy mózgów ze świeżymi pomysłami na projekt", "tworzenie angażujących prezentacji i uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat ich przebiegu", "analizowanie danych i tworzenie atrakcyjnych wizualizacji" i "odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji poprzez rozpoznawanie uprzedzeń i błędów". W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli zbudować bibliotekę "promptów wielokrotnego użytku" - poleceń dla generatywnej sztucznej inteligencji, które będą mogli wykorzystywać wielokrotnie w różnych zadaniach w życiu codziennym i zawodowym. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat od Google, który można dodać sobie do np. CV.