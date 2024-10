Chiny kopią w ziemi na potęgę. Szykują się na wydobycie niezwykłych skarbów

Zapasy sylwinu, powszechnie stosowanego do produkcji nawozów sztucznych podnoszących jakość upraw i plonów, a zatem uważanego za kluczowy dla bezpieczeństwa żywnościowego, wzrosły o 15,3 proc. do ponad 332 mln t w zeszłym roku. Ten materiał wykorzystywany jest także do produkcji materiałów wybuchowych.