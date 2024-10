Szukam guza, pcham się w gips. Czuję ekscytację, bo wierzę, że oni w końcu mogą pokonać Elona Muska

„Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów” – miał powiedzieć jeden z bardzo znanych naukowców. Z drugiej strony inny znany pisarz zachęcał, by próbować raz jeszcze, chybić ponownie, chybić lepiej. I to właśnie ten cytat opisuje moje zmagania z walką o lepsze media społecznościowe.