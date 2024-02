Znajdź 10 różnic pomiędzy Bluesky a Twitterem. Bo ja nie mogę

Ciężko jest o Bluesky powiedzieć coś innego niż "klon Twittera". Ale jednocześnie nie jest to krytyka - wręcz przeciwnie. Podobieństwo pod względem funkcji do Ćwierkacza może być tym, na co przez ponad rok czekali ludzie zawiedzeni decyzjami nowego właściciela Twittera. Jednocześnie daje im prostszą w obsłudze niż Mastodon alternatywę, i serwis inny niż zespawany z Instagramem Threads. Jednak nadal ma ten sam problem co owe platformy: użytkowników X w statusie quo ("Nie zgadzam się z Elonem Muskiem i jego działaniami, ale nie zamierzam odchodzić z X, bo w sumie nie ma nic lepszego") i nieufność wobec decentralizacji, którą wielu kojarzy z kryptowalutami, skandalami pokroju Sama Fried-Backmana i FTX, tokenami NFT i innymi "zagrożeniami blockchainu".