Już nie przejrzysz Twittera anonimowo. Bez konta nie masz czego szukać

Jak donosi portal The Verge, Twitter prawdopodobnie wprowadził zmianę, która sprawia, że użytkownicy Twittera korzystający z serwisu bez konta… tracą dostęp do treści, które są dostępne na portalu. Oznacza to, że dopóki się nie zalogujemy, Twitter nie pozwoli nam sprawdzić żadnego z tweetów.