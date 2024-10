Znany "artysta AI" piekli się, że ludzie kradną jego dzieła. Chce pieniędzy

Na Allena spadła fala krytyki i oskarżenia, że ten oszukiwał podczas konkursu. Mężczyźnie wypomniano także, że swoje zwycięstwo osiągnął on poprzez cudzą własność intelektualną, bo Midjourney tak jak inne firmy z własnymi modelami text-to-image, również w procesie uczenia maszynowego używało tysięcy obrazów, do których nie miało praw. Allen jednak pozostawał nieugięty i zadeklarował, że nie przeprosi nikogo, gdyż "nie złamał żadnych zasad". W wypowiedzi dla The New York Times przekazał, że "sztuka jest martwa. To koniec. Sztuczna inteligencja wygrała. Ludzie przegrali."