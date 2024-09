USA zamieniają stare głowice nuklearne na paliwo dla reaktorów jądrowych

Wzbogacony uran to uran, który zawiera znacznie większą ilość izotopu uranu-235 niż uran występujący naturalnie. Naturalny uran składa się głównie z izotopu uranu-238 (238U), a uran-235 stanowi tylko około 0,72 proc. jego masy. Nisko wzbogacony uran dla reaktorów konwencjonalnych jest wzbogacany do 5 proc., natomiast HALEU to uran wzbogacony od 5 do 20 proc.