Największa zagadka 2023 r. wyjaśniona. Naukowcy ujawnili szokującą prawdę

Co spowodowało tak monstrualne fale? Okazuje się, że stoi za tym zmiana klimatu. Zmiana klimatu doprowadziła do osuwiska poprzez stopienie lodowca u podnóża góry, destabilizując ponad 25 mln m3 skał i lodu - wystarczająco dużo, aby wypełnić 10 000 basenów olimpijskich - które ostatecznie runęły do ​​morza. Ponieważ zmiany klimatu nadal topią polarne regiony Ziemi, możemy spodziewać się większej liczby dużych, niszczycielskich osuwisk, takich jak to.