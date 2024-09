W Barcelonie można jeść z podłogi. Huawei pozamiatał

To, co rozkochało mnie w tym zegarku, to design urządzenia, który rozkwita jeszcze bardziej w połączeniu z nowym paskiem z plecionki. Miałem wcześniej na długich testach Watch Ultimate w najpiękniejszej wtedy, niebieskiej wersji. Przyszedł on do mnie z bransoletą metalową oraz wymiennym paskiem gumowym.