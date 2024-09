Już wiadomo, na czym będziemy oglądali, słuchali i jeździli w tym roku

IFA to berlińskie targi elektroniki użytkowej, na których można przyjrzeć się na żywo produktom z licznych kategorii. Smartfony, chociaż od zawsze budzą ogromne emocje, to w końcu tylko wierzchołek góry lodowej sprzętów, jakie można wstawić do domu lub… z niego zabrać w podróż. Jednym z producentów, który pojawił się w tym roku w stolicy Niemiec, jest Sharp, którego gości witał robot.