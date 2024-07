Frytkownice beztłuszczowe faktycznie wymiatają. Testujemy Sharp AF-GD82AE-B

Większość frytkownic beztłuszczowych posiada jedną, dużą komorę do której wrzucamy produkty. Czasem można ją podzielić poziomą tacką, ale nie zmienia to podstawowego problemu: mieszają się smaki, tłuszczyk z mięska ścieka na warzywa i tak dalej. Dlatego Sharp stworzył air fryera z dwoma oddzielnymi komorami. Co najważniejsze, do każdej można przypisać inny program, a także piec składniki z inną temperaturą i w innym czasie.