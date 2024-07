TV dla gracza, czyli jaki właściwie? Sharp GR QLED odhacza wszystkie istotne elementy na liście

Dobry TV dla gracza nie musi być drogi. Chce to udowodnić Sharp, wprowadzając do Polski serię telewizorów GR. To modele 4K QLED napędzane systemem Google TV, ze specyfikacją oraz możliwościami które zostaną docenione przede wszystkim przez graczy. Z podobnych powodów panele powinny spodobać się miłośnikom sportowych rozgrywek.