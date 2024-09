Straszyli, że samoobsługowe kioski w McDonald's zabiorą ludziom pracę. Już wiadomo, czy to prawda

W ciągu kolejnych lat McDonald's kontynuował rozwój i wdrażanie kiosków samoobsługowych na całym świecie. W 2014 r. kioski pojawiły się również w polskich restauracjach, co było częścią większej strategii firmy mającej na celu modernizację i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Kioski umożliwiają klientom samodzielne składanie zamówień, co nie tylko przyspiesza proces obsługi, ale także pozwala na bardziej spersonalizowane doświadczenie. Klienci mogą dokładnie dostosować swoje zamówienia do własnych preferencji, co zwiększa ich satysfakcję z wizyty w restauracji.