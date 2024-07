Ekspert powiedział, kto straci pracę. Masz jeszcze czas nauczyć się niezbędnych umiejętności

Według Andrewa Ng przedsiębiorcy wykorzystujący AI nie powinni patrzeć na nią jedynie przez pryzmat potencjalnych oszczędności, ale jako sposób na wprowadzenie innowacji do firmy. Jako przykład podaje on ogólną sytuację, w której firma - przykładowo - poprzez AI zredukuje koszt jakiejś operacji tysiąckrotnie. Jego zdaniem w większości tego typu przypadków firma nie prze dalej w redukcję kosztu, a inwestuje, by móc wykonać ową operację 10 tys. razy. Taka inwestycja zwykle owocuje lepszymi produktami dla klientów i ogólnopojętym zyskiem dla firmy.