Były pracownik Mety mówi, jaka jest przyszłość programistów. Oczekiwaliście innej odpowiedzi

Agarwal porównał asystenta AI do "półboga", a LLM do narzędzia, które "wzmacnia twoje umiejętności i spodziewa się każdego twojego kroku". Jednocześnie zastrzegł on, że LLM nie jest jedynie narzędziem autouzupełniania, a "jest w stanie przewidzieć rzeczywiste intencje użytkownika, przedstawiając to, co zamierza on zbudować".