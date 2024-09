"Otwarty na pracę". Taki status na LinkedIn nie pomoże twojej karierze

Post Myers poruszył ludzi na LinkedIn. Mnóstwo osób napisało, jak bardzo ją podziwiają za szczerość i odwagę. Wszyscy podkreślali, że szukanie roboty to nic wstydliwego, a wręcz przeciwnie – pokazuje, że człowiek ma chęci i chce się rozwijać. A co do tego baneru "Otwarty na pracę"? Ludzie pisali, że to świetny sposób, żeby pokazać pracodawcom, że jest się gotowym na nowe wyzwania i chce się dać z siebie wszystko.