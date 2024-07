Polak chwalił się milionami i sukcesami swoich firm. W końcu ktoś powiedział "sprawdzam"

Na początku napisałem, że żyjemy w memokracji i to stwierdzenie nurtuje mnie od dawna. Ponad 50 proc. Polaków czerpie wiedzę o świecie z serwisów społecznościowych, a jak widać, również media uczyniły z nich znaczące źródło informacji. Przykład z Pudzianowskim po raz kolejny dowodzi, że media społecznościowe są szkodliwe i sprytnie wykorzystane, mogą służyć do osiągnięcia dowolnego celu. Może to być reklama, ale również dezinformacja i polaryzacja populacji.