Gadżety Elona Muska pomagają w zalanej Polsce. Odpalono specjalny monitoring

Starlink to firma założona przez Elona Muska oferująca satelitarny internet szerokopasmowy. Jest to możliwe dzięki konstelacji satelitów wyniesionych na niską orbitę okołoziemską przez rakiety SpaceX. Dzięki temu Starlink oferuje dostęp do internetu w odległych i wiejskich lokalizacjach, tam gdzie wcześniej nie było takiej możliwości. Wykorzystanie niskiej orbity przynosi znacznie niższe opóźnienia niż w przypadku innych rozwiązań satelitarnych