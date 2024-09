Pobili rekord Guinessa. Oto dwumetrowy iPhone 15 Pro Max

Od czasu debiutu w 2019 r. wraz z serią iPhone 11, smartfony Apple z dopiskiem "Pro Max" stanowią największe tego typu urządzenia w ofercie koncernu. W nadchodzącej serii iPhone 16 Apple zamierza dodać modelowi Pro Max kolejne kilka minimetrów, niebezpiecznie zbliżając go rozmiarem do iPada Mini.



Jednak spodziewany rozmiar iPhone'a 16 Pro Max ma się nijak do najnowszego projektu dwóch youtuberów, którzy zbudowali iPhone'a 15 Pro Max... dwunastokrotnie większego od oryginału produkowanego przez Apple.